POL-DA: Erzhausen: Alarm vertreibt Autoaufbrecher / Zeugen gesucht

Erzhausen (ots) - Die Alarmanlage eines Mercedes Sprinters hat am frühen Mittwochmorgen (28.12.2016) Kriminelle vertrieben. Gegen 02.50 Uhr hatten die Täter eine Scheibe des Sprinters zerstört und beabsichtigt, in den Fahrzeuginnenraum zu gelangen. Hierbei lösten sie den Alarm aus. Noch bevor sie in den Transporter gelangt waren, ergriffen die Täter, mindestens zwei dunkel gekleidete Personen, die Flucht. Mit einem Auto sollen sie in Richtung Bahnhof davon gefahren sein. Der an dem Sprinter angerichtete Schaden wird auf circa 200,- Euro geschätzt. Das Kommissariat 21/22 der Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen zu den bislang unbekannten Tätern übernommen und bittet Zeugen, die weitere Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 06151 / 969-0 zu melden.

