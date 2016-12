POL-DA: Pfungstadt: Mehrere Endoskope gestohlen / Zeugen nach Einbruch in Firma gesucht

Pfungstadt (ots) - Endoskope im Wert von rund 50.000,- Euro haben Kriminelle in der Zeit zwischen Samstagmittag (24.12.2016) und Dienstagmorgen (27.12.2016) aus einer Firma für Medizinbedarf in der Werner-von-Siemens-Straße gestohlen. Nach ersten Ermittlungen gelangten die Kriminellen über einen Waldweg auf die Rückseite des Firmenkomplexes, in dem sich auch der betroffene Betrieb befindet. Nachdem die Tätet den Zaun durchtrennt hatten, knackten sie das Schloss der Firmentür und entwendeten im Anschluss über 15 Endoskope, die in Transportboxen, ähnliche Aktenkoffern, verstaut waren. Die Beamten des Kommissariats 21/22 der Kriminalpolizei ermitteln in dem Fall und suchen Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können oder denen auf dem Waldweg im Bereich der Werner-von-Siemens-Straße ein Fahrzeug aufgefallen ist (06151 / 969-0).

