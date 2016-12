POL-DA: Darmstadt: Zur Haustür rein, über den Keller raus / Zeugen nach Einbruch gesucht

Darmstadt (ots) - Den Urlaub von Hausbewohnern in der Sachsenstraße nutzten Einbrecher innerhalb der letzten Tage, um ungestört in den Wohnräumen nach Wertsachen zu suchen. Ob die Täter etwas Wertvolles gefunden haben, steht noch nicht fest. Der Einbruch wurde am Dienstagnachmittag (27.12.2016) bemerkt und der Polizei gemeldet. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass die Kriminellen die Eingangstür aufgebrochen hatten, um in die Wohnräume zu gelangen. Nach der Tat flüchteten die Einbrecher vermutlich über die Kellertür in Richtung des Gartens. Das Kommissariat 21/22 der Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in dem Fall übernommen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder die Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151 / 969-0 bei den Ermittlern zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell