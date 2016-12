POL-DA: Darmstadt-Eberstadt: Zigarettenautomat angegangen / Wer kann Hinweise zu den Tätern geben?

Darmstadt (ots) - Dank eines aufmerksamen Zeugen konnte am frühen Mittwochmorgen (28.12.2016) der Diebstahl eines Zigarettenautomaten im Fritz-Dächert-Weg verhindert werden. Zwei bislang unbekannte Täter hatten sich gegen kurz vor zwei Uhr an dem Automat zu schaffen gemacht. Ein Zeuge beobachtet die beiden und verständigte die Polizei. Trotz des schnellen Einsatzes von mehreren Streifen gelang den Kriminellen die Flucht. Den bereits beschädigten Automaten ließen sie zurück. Einer der Männer trug eine dunkle Hose und schwarze Turnschuhe. Sein Komplize hatte ein helles Sweatshirt und eine dunkle Jacke an und trug ebenfalls schwarze Turnschuhe. Die Polizeistation Pfungstadt hat die Ermittlungen zu den Flüchtenden aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 06157 / 9509-0 um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell