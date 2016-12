POL-DA: Vollsperrung nach Unfall am Darmstädter Kreuz - Mehrere Personen leicht verletzt

Gemarkung Darmstadt (ots) - Am Dienstag (27.01.2016) gegen 21:30 Uhr kam es auf der vierspurigen A 67 kurz vor dem Darmstädter Kreuz in nördlicher Fahrtrichtung zu einem Verkehrsunfall, bei dem sieben Personen leicht verletzt wurden. Ein mit vier Personen besetzter Pkw Mercedes aus Aschaffenburg befand sich auf dem linken Fahrstreifen. Da dessen 47-jähriger Fahrer kurz durch sein Navi abgelenkt war, bemerkte er einen vor sich fahrenden Ford Transit zu spät und fuhr trotz Vollbremsung auf dessen Heck auf. Durch den Aufprall verlor der 42 Jahre alte Fahrer des mit insgesamt drei Personen besetzten Ford Transit die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte seitlich mit einem 40-Tonner Lastzug, der den dritten Fahrstreifen befuhr. Durch den Zusammenstoß wurde der Tank des Lastzuges aufgerissen und ca. 300 Liter Dieselkraftstoff liefen aus. Die Fahrbahn wurde über mehrere hundert Meter Länge und über alle Fahrstreifen mit Kraftstoff verunreinigt. Der 33-jährige Lastzug-Fahrer aus Mannheim blieb unverletzt. Die insgesamt sieben Insassen der anderen beiden beteiligten Fahrzeuge wurden mit leichten Verletzungen in die umliegenden Krankenhäuser verbracht. Die Berufsfeuerwehr Darmstadt sowie zahlreiche Rettungskräfte waren eingesetzt. Der ausgelaufene Kraftstoff machte eine Reinigung der Fahrbahn durch die Autobahnmeisterei Darmstadt und eine Spezialfirma notwendig. Die A 67 ist seit dreieinhalb Stunden vollgesperrt, die Reinigungsarbeiten dauern an. Der Gesamtschaden wird auf mehrere zehntausend Euro beziffert.

Berichterstatterin: PHK'in Zeitz, PASt. Südhessen

Matthias Brosch, PHK und PvD

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell