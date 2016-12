POL-HP: Hilferufe lösen Polizeieinsatz aus

Lörzenbach (ots) - Am 27.12.2016, gegen 17:40 Uhr hörte ein Verkehrsteilnehmer an der B 460, zwischen Lauten-Weschnitz und Lörzenbach, Hilferufe einer weiblichen Person. Da eine Absuche der Wege in dem in Frage kommenden Bereich ohne Ergebnis verlief, wurde die Feldgemarkung durch einen Hubschrauber mit Wärmebildkamera abgesucht. Trotz intensiver Suche konnte in dem Gebiet jedoch nichts festgestellt werden. Woher diese Rufe kamen konnte vorerst nicht geklärt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell