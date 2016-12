POL-DA: Weiterstadt-Braunshardt: Diebe in der Kita / Zeugen gesucht

Weiterstadt (ots) - Über die Weihnachtsfeiertage war eine Kindertagesstätte in der Dresdener Straße das Ziel von Dieben. Nachdem die Kriminellen unbemerkt in die Räume des Kindergartens gelangt waren, durchsuchten sie ein Büro sowie einen weiteren Raum nach Wertsachen. Hierbei brachen sie Schränke und Rollcontainer auf. Ob die Kriminellen bei ihrer Suche fündig wurden und was sie für einen Schaden hinterlassen haben, steht noch nicht fest. Die Tat wurde am Dienstagmorgen (27.12.2016) bemerkt und der Polizei gemeldet. Die Ermittler beim 3. Polizeirevier haben den Fall übernommen und suchen Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern geben können diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151 / 969-3810 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell