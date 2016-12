POL-DA: Darmstadt-Kranichstein: Brand in Tiefgarage

Darmstadt (ots) - Am Dienstagmittag (27.12.2016) gegen 12.40 Uhr wurde der Polizei über die Leitstelle Brandgeruch aus einer Tiefgarage in der Straße "Hammelstrift" gemeldet. Die herbeigeeilte Streife fand auf einem Stellplatz in der Tiefgarage einen verbrannten Anhänger, der bereits erloschen war. Nach ersten Ermittlungen hatte der Autoanhänger aus bislang unbekannter Ursache gebrannt und wurde durch das Feuer nahezu komplett zerstört. Durch die Wärmeentwicklung wurden zudem ein neben dem Anhänger geparktes Auto sowie Leitungen an der Decke der Garage in Mitleidenschaft gezogen. Wann genau der Anhänger gebrannt hatte, kann noch nicht gesagt werden. Die Schadenhöhe wird auf mindestens 15.000,- Euro geschätzt. Das Kommissariat 10 der Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151 / 969-0 bei den Ermittlern zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell