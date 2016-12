POL-DA: Neckarsteinach: Zeugen vereiteln Diebstahl

Neckarsteinach (ots) - Die Anwesenheit von Zeugen reichte aus, um einen Kriminellen in die Flucht schlagen zu können. Ein verdächtiger Mann wurde am Zweiten Weihnachtsfeiertag (26.12.2016) gegen 2 Uhr morgens an einem abgestellten BMW in der Straße "Am Pfaffenrain" beobachtet. Sichtlich gestört, ergriff der Unbekannte die Flucht. Bei der Nachschau wurde festgestellt, dass der Unbekannte versuchte, dass Lenkrad samt Airbag auszubauen.

Wer weiteres zu dem Flüchtenden berichten kann, wird gebeten, sich beim Posten Hirschhorn zu melden. Telefon: 06272 / 93050.

