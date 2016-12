POL-DA: Lampertheim: Geldkassetten aus Geldspielautomaten gestohlen

Lampertheim (ots) - Insgesamt vier Geldspielautomaten, darunter ein Darts-Automat, sind zwischen Sonntag (25.12.2016) 2 Uhr und Dienstagmorgen (27.12.2016) aufgebrochen worden. Die Täter gelangten über ein aufgebrochenes Fenster ins Innere des Bistros in der Ernst-Ludwig-Straße. Dort machten sie sich an den Gerätschaften zu schaffen. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt. Wer in der Tatzeit Beobachtungen gemacht hat, wird dringend gebeten, sich unter der 06252 / 7060 mit der Kriminalpolizei (K 35) in Verbindung zu setzen.

