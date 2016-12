POL-DA: Darmstadt: Randalierer festgenommen

Darmstadt (ots) - Nach mehreren Sachbeschädigungen konnte eine Streife des Ersten Polizeireviers danke eines aufmerksamen Zeugen an Heilig Abend (24.12.2016) gegen 17.20 Uhr einen 42-jährigen Mann in der Kasinostraße Ecke Pallaswiesenstraße festnehmen. Zeugen hatten den 42-Jährigen zuvor dabei beobachtet, wie er in der Wilhelm-Leuschner-Straße gegen die Spiegel von mehreren geparkten Autos getreten hatte. Im Zuge der ersten Ermittlungen stellten die Beamten an mehreren Autos beschädigte Spiegel fest. Außerdem wurde bei einem Auto der Scheibenwischer abgerissen und damit noch andere Fahrzeuge beschädigt. Der Gesamtschaden dürfte bei über 1.500,- Euro liegen. Bei dem 42-Jährigen fanden die Beamten zudem noch eine kleine Menge Haschisch. Neben der Anzeige wegen Sachbeschädigungen wurde daraufhin auch noch eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz erstattet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell