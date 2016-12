POL-DA: Grasellenbach-Hammelbach: Rabauken beschmieren Gebäude mit Farbe

Grasellenbach (ots) - Mit Farbe ist eine Kirche und das dazugehörige Pfarrheim am Sonntag (25.12.2016) beschädigt worden. Großflächig sind verschiedene Graffitis in den Farben Rot, Pink und Schwarz wahllos an Wände, Türen und mehreren Fenster angebracht worden. Die Schadenshöhe wird auf mindestens 2000 Euro geschätzt. Einen Zusammenhang sieht die Kriminalpolizei mit den Schmierereien an eine Grillhütte in der Feldgemarkung Hammelbach. Dort schmierten die Vandalen ähnliche Motive an die Wände. Der Schaden wurde am Montagnachmittag (26.12.2016) festgestellt.

Die Kriminalpolizei der RKI-Bergstraße hat die Ermittlungen zu den Verursachern aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte in Heppenheim, unter der Rufnummer 06242 /7060.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell