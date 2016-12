POL-DA: Rüsselsheim: Mit roher Gewalt Tresor geknackt - Zeugen nach Einbruch in Bäckerei gesucht

Rüsselsheim (ots) - Mit roher Gewalt haben Einbrecher in einer Bäckerei einen Tresor knacken können. Das betreffende Geschäft ist in einem Handwerkermarkt in der Alzeyer Straße untergebracht. Um an den Tresorinhalt zu gelangen, haben die Täter zwischen Heiligabend (24.12.2016) 13 Uhr und Montag (26.12.2016) 16.15 Uhr zunächst einen Teil der Fensterscheibe eingeschlagen. Den gut verbauten Tresor konnten die Kriminellen wohl nicht aus der Verankerung lösen, so dass sie das Behältnis mit Werkzeug gewaltsam bearbeitet haben, bis es sich öffnen ließ.

Das ermittelnde Kommissariat 21/ 22 geht davon aus, dass sich die Täter längere Zeit im Objekt aufgehalten haben müssen. Möglicherweise haben in der Zeit Zeugen Beobachtungen gemacht. Die Hinweise werden unter der Rufnummer 06142 / 6960 bearbeitet.

