POL-DA: Darmstadt: Pavillon vor Kirche beschädigt / Zeugen gesucht

Darmstadt (ots) - In der Straße "Am Kapellberg" haben bislang unbekannte Täter in der Nacht zu Heilig Abend (24.12.2016) ein Pavillon beschädigt, das im Bereich der Kirche aufgebaut war. Die Unbekannten versetzten den Gartenpavillon und bogen dabei auch mehrere Pfosten um. Der Schaden beläuft sich auf rund 150,- Euro. Die Beamten der Ermittlungsgruppe City ermitteln wegen Sachbeschädigung und bitten unter der Rufnummer 06151 / 969-0 um Zeugenhinweise.

