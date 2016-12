POL-DA: Darmstadt: Drei Mal an der Tür gehebelt / Zeugen gesucht

Darmstadt (ots) - Im Alfred-Messel-Weg versuchte ein bislang unbekannter Täter bei zwei benachbarten Mehrfamilienhäusern die Hauseingangstür aufzubrechen. Am Samstagmorgen (24.12.2016) konnten an den Türen entsprechende Hebelspuren festgestellt werden. In beiden Fällen hielten die Türen dem Einbruchsversuch stand, so dass der Täter nicht ins Haus gelangte. In ein Mehrfamilienhaus gelangt war ein Krimineller hingegen Montagfrüh (26.12.2016) im Schubertweg. Gegen 03.30 Uhr hatte es der Ganove zwar geschafft, die Haustür aufzubekommen, er machte aber so viel Krach, dass er bemerkt wurde. Noch bevor der Täter eine Wohnung angegangen hatte, ergriff er die Flucht. In allen drei Fällen ermittelt die Ermittlungsgruppe beim Ersten Polizeirevier. Die Beamten prüfen einen Tatzusammenhang und suchen Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151 / 969-0 zu melden.

