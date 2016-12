POL-DA: Mörfelden-Walldorf/ Mörfelden: "Duftende Einbrecher" / Wer hat was gehört?

Mörfelden-Walldorf (ots) - Einen Sinn für Düfte aller Art, hatten wohl Einbrecher, die am Dienstagmorgen (27.12.2016) in einer Parfümerie in der Bahnhofstraße eingestiegen sind. Die Regale im vorderen Ladenbereich sind zwischen 3 Uhr und 3.50 Uhr abgeräumt worden. Wie viele Parfümflaschen in die Hände der Diebe gelangten, ist noch unklar. Der Schaden an der eingeschlagenen Eingangstür aus Glas beträgt mindestens 3500 Euro.

Wer Hinweise zu den "verduftenden" Einbrechern geben kann, meldet sich bitte unter der 06142 / 6960 beim K 21/ 22 in Rüsselsheim.

