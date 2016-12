POL-DA: Groß-Umstadt: Auto gestohlen, Zeugen gesucht

Groß-Umstadt (ots) - Einen Mercedes CLS im Wert von 25.000,- Euro haben bislang unbekannte Täter zwischen Sonntagabend (25.12.2016) und Montagnachmittag (26.12.2016) von einem Parkplatz im Fitzweg gestohlen. Letztmalig wurde das Auto am Ersten Weihnachtsfeiertag gegen 19.00 Uhr auf dem Parkplatz gesehen. Als der Fahrer am Montagnachmittag gegen 15.30 Uhr das Auto abholen wollte, fehlte von der Limousine bereits jede Spur. Zur Tatzeit befanden sich an dem grauen Fahrzeug die amtlichen Kennzeichen CE-AW 219. Der Wert des Autos wird mit 25.000,- Euro beziffert. Das Kommissariat 21/22 der Kriminalpolizei ermitteln in dem Fall. Zeugen, die Hinweise zu den Dieben oder zum Verbleib des Autos geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151 / 969-0 zu melden.

