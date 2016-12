POL-DA: Landkreis Darmstadt-Dieburg: Einbrüche über die Weihnachtsfeiertage / Wer kann Hinweise zu den Tätern geben?

Landkreis Darmstadt-Dieburg (ots) - Auch die Weihnachtsfeiertage haben Einbrecher nicht davon abgehalten, sich auf die Suche nach Geld und Wertsachen zu begeben. An verschiedenen Orten im Landkreis waren die Kriminellen aktiv und haben ihre Spuren hinterlassen. Teilweise wurden die Taten erst mit einigem Zeitverzug bemerkt, da die Geschädigten in den Weihnachtsferien sind oder auf Familienfeiern waren.

In Griesheim suchten Kriminelle in einem Café in der Wilhelm-Leuschner-Straße am frühen Samstagmorgen nach Barem. Die Tatzeit lag zwischen 01.40 Uhr und 08.30 Uhr. In der Jahnstraße wurde ein Einbruch in ein Mehrfamilienhaus am Samstagnachmittag (24.12.2016) bemerkt. Die Täter waren über den Balkon in eine Wohnung gelangt und hatten Schmuck, Uhren und Geld gestohlen.

In der Straße "Am Obereichen" in Babenhausen hat eine gut gesicherte Terrassentür Kriminelle davon abgehalten, in die Wohnung eines Einfamilienhauses zu gelangen. Der Einbruchsversuch wurde am Freitagabend (23.12.2016) gegen 21.00 Uhr bemerkt.

Auf einem Grundstück in der Beethovenstraße in Dieburg wurden Kriminelle am Sonntagmorgen (25.12.2016) gegen 04.25 Uhr entdeckt. Die Täter hatten bereits ein Weihnachtsgeschenk aus einem Auto entnommen und waren auf den Balkon des Hauses geklettert, ergriffen dann aber die Flucht ohne in den Räumen gewesen zu sein. Auch das Geschenk ließen sie zurück.

Bei einem Einbruchsversuch blieb es dank eines gut gesicherten Fensters in der Heidelberger Straße in Seeheim. Am Freitagnachmittag (23.12.2016) hatten Bewohner eines Einfamilienhauses zahlreiche Hebelspuren an dem Fenster bemerkt.

In der Baumgartenstraße in Weiterstadt nutzen Kriminelle die Abwesenheit von Hausbewohnern. Zwischen Freitagnachmittag (23.12.2016) und Sonntagnachmittag (25.12.2016) verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt in das Einfamilienhaus und durchsuchten die Wohnräume. Die Tat wurde von einem wachsamen Nachbar bemerkt und er Polizei gemeldet.

In allen Fällen sucht die Polizei Zeugen, die Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern geben können oder die in den betroffenen Straßen und Wohngebieten verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151 / 969-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell