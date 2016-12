POL-DA: Mörfelden-Walldorf/ Mörfelden: Zwei Einbrüche in Kiosk

Mörfelden-Walldorf (ots) - Gleich zwei Mal sind Ganoven am Wochenende (23. - 25.12.2016) in ein Kiosk in der Bürgermeister-Klingler-Straße eingestiegen und haben Geld und Tabakwaren in Höhe von über 10.000 Euro erbeutet. Bei der letzten Tat am Sonntag (25.12.2016) gegen 0.40 Uhr haben Zeugen mindestens drei Personen in Richtung Rüsselsheimer Straße weglaufen sehen. Ob diese Personengruppe auch für die Tat zwischen Freitag (23.12.2016) 18.45 Uhr und Samstagmorgen (24.12.2016) 6.40 Uhr verantwortlich ist, wird geprüft. Nach ersten Ermittlungen betraten die Täter über einen Notausgang die Örtlichkeit und drückten gewaltsam zwei Rolltore hoch. Wer weitere Beobachtungen gemacht hat oder Personen kennt, die Unmengen Tabakwaren bei sich lagern, meldet sich bitte bei den Ermittlern in Mörfelden unter der Rufnummer 06105 / 40060.

