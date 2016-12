POL-DA: Nauheim: 26-Jähriger Dieb vorläufig festgenommen

Nauheim (ots) - Durch die Aufmerksamkeit eines Zeugen konnte die Polizei in Rüsselsheim einen Diebstahl klären. Ein 26 Jahre alter Mann aus Rheinland-Pfalz ist am Heiligabend (24.12.2016) dabei beobachtet worden, wie er in der Carlo-Mierendorff-Straße ein mobiles Navigationsgerät aus einem abgestellten Auto nehmen konnte. Der Täter konnte von einer alarmierten Polizeistreife in der Bahnhofstraße vorläufig festgenommen werden. Das Diebesgut hatte er noch bei sich. Wegen Diebstahl ist Anzeige erstattet worden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell