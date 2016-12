POL-HP: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Mörlenbach (ots) - Am 26.12.2016, im Zeitraum zwischen 01:00 Uhr und 12:20 Uhr, wurde ein in der Schlesierstraße in Mörlenbach abgestellter blauer Mazda 323F beschädigt. Ein bisher unbekannter Verursacher beschädigte das geparkte Fahrzeug dabei am linken vorderen Kotflügel. Der Sachschaden an dem beschädigten Pkw beläuft sich auf ca. 500 Euro. Wer konnte den Vorfall beobachten oder kann Hinweise zu dem Unfallbeteiligten geben?

Hinweise hierzu nimmt die Polizeistation Heppenheim unter der Telefonnummer 06252-7060 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell