POL-GG: Unfallflucht an Heiligabend

Ginsheim-Gustavsburg (ots) - Zu einer Unfallflucht im Begegnungsverkehr kam es am 24.12.2016 gegen 21.40 Uhr im Bereich der Dresdener Straße, als eine 55-jährige Ginsheimerin mit einem ihr entgegenkommenden Pkw seitlich kollidierte. Der unbekannte Unfallbeteiligte hielt nicht an und entfernte sich in Richtung Ginsheimer Landstraße. Der Flüchtige war unterwegs in einem dunklen Pkw der Marke BMW mit Groß-Gerauer Kennzeichen. Des Weiteren bestand das Kennzeichen aus zwei unbekannten Buchstaben und zwei Ziffern. Die Polizei in Bischofsheim hat die Ermittlungen eingeleitet. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich unter der 06144/9666-0 zu melden.

