POL-GG: Verkehrsunfall

Riedstadt-Wolfskehlen (ots) - Zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt ca. 15.ooo.- EUR Schaden kam es am Heiligabend gegen 22:08 Uhr in der Ernst-Ludwig-Straße in Wolfskehlen, als sich ein 25-jähriger junger Mann aus dem Bereich Gießen nach dem Besuch in einer Gaststätte in ein Fahrzeug setzte. Aus bislang unbekannten Gründen startete er das Fahrzeug und legte den Rückwärtsgang ein.Das Fahrzeug soll sich ruckartig nach hinten bewegt haben und stieß hier gegen zwei geparkte Fahrzeuge die erheblich beschädigt wurden. Da der junge Mann alkoholisiert war, wurde eine Blutprobe genommen, auch ist der Fahrer nicht im Besitz eines Führerscheines. Den Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell