POL-DA: Brand in Dachgeschosswohnung

Griesheim (ots) - Griesheim: Am Heiligabend, gegen 20:10 Uhr, wurde der Rettungsleitstelle Dieburg ein Gebäudebrand in der Wilhelm-Leuschner-Straße in Griesheim gemeldet. Bei Eintreffen von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei stand die Wohnung im Dachgeschoss des Mehrfamilienhauses in Flammen. Alle Bewohner hatten vorsorglich das Haus verlassen. Personen wurden nicht verletzt. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Die anderen Bewohner konnten wieder in ihre Wohnungen zurück. Die Dachgeschosswohnung ist unbewohnbar. Brandursache ist derzeit noch unbekannt und Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Die Höhe des Sachschadens beträgt nach ersten Schätzungen ca. 100.000 Euro.

Klaus Theilig, EPHK und Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell