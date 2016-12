POL-DA: Mörfelden: Versuchter Raubüberfall auf Kiosk

Mörfelden-Walldorf (ots) - Am Heiligabend gegen 18:30 Uhr betrat ein mit einer Schusswaffe bewaffneter männlicher Täter einen Kiosk in der Langener Straße in Mörfelden, bedrohte den Besitzer und forderte Geld. Als der Kioskbetreiber die Herausgabe verweigerte, flüchtete der Täter ohne Beute zu Fuß in Richtung Frankfurter Straße. Es wurde niemand verletzt. Der Täter ist ca. 180-185cm groß, kräftig, ca. 30 Jahre alt und war zur Tatzeit mit einer schwarzen Maske maskiert und trug eine blaue Windjacke mit Kapuze, sowie Jeans. Die Kriminalpolizei in Rüsselsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06142/696-0.

Klaus Theilig, EPHK und Polizeiführer vom Dienst

