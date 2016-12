POL-DA: Linienbus fährt in Wohnhaus - 3 Verletzte und hoher Schaden

Lindenfels-Winterkasten (ots) - Am Morgen des 24.12. kam um 09.55 Uhr ein Linienbus in Lindenfels Winterkasten von der Fahrbahn ab und stieß frontal gegen ein Wohnhaus. Das Haus wurde durch den starken Aufprall vorerst unbewohnbar; die unverletzte 88-jährige Bewohnerin kam glücklicherweise bei Nachbarn unter.

Der schwer verletzte 26-jährige Fahrer wurde eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr geborgen werden. Er kam mit dem Rettungshubschrauber in ein Klinik nach Ludwigshafen. Auch die beiden Fahrgäste ( 46 und 18 Jahre alt) mussten in stationäre ärztliche Behandlung. Die Bergung des Busses, dessen Führerhaus durch den Aufprall stark eingedrückt wurde, dauerte fast 3 Stunden. In dieser Zeit blieb die Hauptstraße in Winterkasten (L 3399) voll gesperrt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 350 000,- Euro Die Ermittlungen bezüglich der Unfallursache dauern noch an. Der Bus wurde zur technischen Begutachtung durch die Polizei sichergestellt.

Bericht: Heiko Rühl, Polizeistation Bensheim

Klaus Lehmann, Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell