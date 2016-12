POL-DA: Erstmeldung+++Busfahrt gegen HAUS - 3 Verletzte

Lindenfels-Winterkasten (ots) - Am Samstagmorgen (24.) gg. 10.00 Uhr, wird gemeldet, dass ein Bus in Winterkasten gegen ein Haus gefahren sei. Die ersten Kräfte stellen vor Ort fest, das der Bus aus bisher unbekannter Ursache auf der L 3399 im Ortsbereich (Hauptstraße) gegen ein Haus stieß und dabei das Führerhaus stark eingedrückt wurde. Der Fahrer wird zur Zeit durch die Feuerwehr geborgen. 2 Fahrgäste befinden sich bereits in einem Rettungswagen. Über die Schwere ihrer Verletzungen ist noch nichts bekannt.

Es wir nachberichtet!

Klaus Lehmann, Polizeiführer vom Dienst

