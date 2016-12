POL-HP: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht mit verletztem Radfahrer

Viernheim (ots) - Am Freitag, den 23.12.2016 gegen 16:40 Uhr befuhr ein 16-jähriger Radfahrer die Zwingenberger Straße in Richtung Franconvillestraße in Viernheim. Als er an der dortigen Tiefgaragenausfahrt, auf Höhe der Hausnummer 7, vorbeifuhr, stieß plötzlich ein Pkw an sein Hinterrad, wodurch der Radfahrer stürzte und verletzt wurde. Er musste ambulant im Krankenhaus behandelt werden. Der Pkw kam aus der Tiefgarage und wurde von dem Radfahrer als schwarzer BMW erkannt. Nach dem Zusammenstoß entfernte sich der Autofahrer jedoch einfach vom Unfallort, ohne sich um den verletzten Radfahrer zu kümmern oder Hilfe zu rufen. Die Polizei in Lampertheim sucht nun nach dem Unfallverursacher und bittet mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06206-9440-0 zu melden.

