POL-DA: Tödlicher Verkehrsunfall auf der B26 zwischen Darmstadt und Dieburg +++ Abschlussmeldung zur Meldung von 16.06 Uhr

Roßdorf (ots) - Am Freitagnachmittag (23.12.2016) kam es auf der Bundesstraße 26 zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Ein allein in seinem Pkw fahrender, 68-jähriger Mann aus Münster befuhr um 15:20 Uhr die zweispurige Straße von Darmstadt kommend in Richtung Dieburg. Nach der Abfahrt Roßdorf West kam er in Höhe eines Parkplatzes aus bislang unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Zur Rettung- und Bergung waren die Berufsfeuerwehr Darmstadt, ein Rettungswagen und der Notarzt aus Dieburg alarmiert. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen durch Ersthelfer, Rettungsdienst und Notarzt verstarb der Fahrer auf Grund seiner schweren Verletzungen noch an der Unfallstelle. Während der Unfallaufnahme waren die rechte Fahrspur und der Standstreifen gesperrt. Der Verkehr wurde über die linke Fahrspur an der Unfallstelle vorbei geführt. Es kam zu Behinderungen. Die Sperrung konnte um 18.00 Uhr aufgehoben werden.

Unsere Bezugsmeldung vom heutigen Tag, 16.06 Uhr: http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/3519710

Michael Gorsboth, EPHK und PvD

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell