POL-GG: Diebstahl von ca. 200m Kupferkabel

Kelsterbach (ots) - In der Nacht vom Donnerstag, den 22.12.2016, gegen 18:00 Uhr bis Freitag, den 23.12.2016, gegen 08:45 Uhr haben unbekannte Täter in Kelsterbach, Lavendelweg ca. 200m Starkstromkabel von einer Baustelle, Rohbau entwendet. Aufgrund der Menge und des Gewichtes der entwendeten Kabel, ist von mehreren Tätern auszugehen. Als Transportmittel war vermutlich ein KFZ in der Größenordnung eines Sprinterbusses o.ä., welches etwa 200m der "Unterarmdicken" Kabel aufzunehmen befähigt ist. Aus diesem Grund bitte die Polizei um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung, insbesondere den Anwohnern am Lavendelweg und Baugeplatz in Kelsterbach.

