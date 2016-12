POL-DA: Erstmeldung: Schwerer Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 26

B 26 / Gemarkung Roßdorf (ots) - Am Freitag (23.12.2016) kam es gegen 15:20 Uhr auf der Bundesstraße 26 in Fahrtrichtung Dieburg, zwischen den Abfahrten Roßdorf West und Roßdorf Ost zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Pkw war von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der Fahrer des Pkw wurde dabei tödlich verletzt. Derzeit laufen die Unfallaufnahme und die Bergungsmaßnahmen. Die rechte Fahrspur ist gesperrt. Der Verkehr wird an der Unfallstelle über die linke Fahrspur vorbei geführt. Es kommt zu Behinderungen. Es wird nachberichtet. gefertigt: PHK René Bowitz

