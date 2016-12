POL-DA: Darmstadt: Einbrecher unterwegs / Polizei bittet um Zeugenhinweise

Darmstadt (ots) - Gleich mehrere Einbrüche musste die Polizei seit Donnerstagnachmittag (22.12.2016) aufnehmen. Einbrecher waren im Laufe des Tages, in den frühen Abendstunden oder in der Nacht zum Freitag (23.12.2016) auf der Suche nach Geld und Wertsachen. Die Taten wurden noch am Abend oder am Freitagmorgen bemerkt und der Polizei gemeldet.

In der Kattreinstraße ging ein Krimineller zwei Wohnungen in einem Mehrfamilienhaus an. In einem Fall kletterte der Täter in der Zeit zwischen 18.45 Uhr und 19.15 Uhr auf den Balkon der Wohnungen und hebelte an der Tür bis er sie aufbekam. Aus der Wohnung entwendete er Schmuck. In dem anderen Fall schaffte es der Kriminelle die Haustür aufzubekommen und versuchte eine Wohnungstür aufzubrechen, was aber nicht gelang.

Auch in der Straße "Am Hopfengarten" versuchte ein Einbrecher in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses zu gelangen. An zwei Fenstern konnten massive Hebelspuren festgestellt werden. Da beide Fenster dem Aufbruchsversuch standhielten, suchte der Kriminelle das Weite. Als die Tat gegen 19.20 Uhr bemerkt wurde, fehlte von den Tätern bereits jede Spur.

"Im Appensee" in Wixhausen war ein Einfamilienhaus in der Zeit zwischen 12.50 Uhr und 18.45 Uhr das Ziel von Dieben. Nachdem die Kriminellen erfolglos versucht hatten, die Terrassentür zu öffnen, brachen sie ein Fenster auf und durchsuchten im Anschluss einige Wohnräume.

In der Nacht zum Freitag (23.12.2016) kam es zudem zu einem Einbruch in eine Kindertagesstätte in der Kittlerstraße. Über ein Fenster hatten sich die Täter Zutritt zu den Räumlichkeiten verschafft. Dort suchten sie in einem Büroraum nach Geld und Wertsachen und versuchten noch in einen weiteren Raum des Kindergartens zu gelangen, was aber misslang.

In der Sachsenstraße in Eberstadt sind Einbrecher über ein gewaltsam geöffnetes Fenster in eine Wohnung gelangt. Nachdem sie mit ihrer Suche nach Wertvollem fertig waren, flüchteten die Täter über die Terrassentür. Was die Kriminellen im Einzelnen mitgenommen haben, steht noch nicht fest. Die Tatzeit lässt sich auf den Zeitraum zwischen Donnerstagabend (22.12.2016) gegen 19.00 Uhr und Freitagmorgen (23.12.2016) gegen 10.30 Uhr eingrenzen.

In allen Fällen ermittelt das Kommissariat 21/22 der Kriminalpolizei und sucht Zeugen, die Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern geben können (06151 / 969-0).

