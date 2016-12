POL-DA: Groß-Gerau: "Falscher" Polizeibeamter geht leer aus/"Richtige" Polizei warnt!

Groß-Gerau (ots) - Ein bislang unbekannter Täter hat sich am Freitagvormittag (23.11.) Zutritt in die Wohnung einer 83-jährigen Seniorin in der Darmstädter Straße verschafft, indem er der Frau gegenüber vorgab, Polizeibeamter zu sein und wegen zahlreicher Diebstähle in der Gegend recherchieren müsse. Der Mann trug keine Polizeiuniform und zeigte einen Papierausweis vor, auf dem lediglich "Polizei" stand. In der Wohnung fragte der Kriminelle die Seniorin anschließend, ob sie Geld zu Hause habe. Als sie dies verneinte, verließ der Unbekannte die Räumlichkeiten. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde nichts entwendet. Der "falsche" Polizist ist 50-60 Jahre alt, kräftig, etwa 1,70 Meter groß und hat dunkles, lichtes Haar. Er trug einen Oberlippenbart. Bekleidet war der Mann mit einer dunklen Weste. Zeugen, die Angaben zu dem Unbekannten geben können oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, wenden sich bitte unter der Telefonnummer 06152/1750 an die Polizeistation Groß-Gerau. Die Polizei bittet darum, im Zweifel immer die zuständige Dienststelle anzurufen und nachzufragen, ob es den vermeintlichen Kollegen tatsächlich gibt. Lassen Sie unbekannte Personen nicht in Ihre Wohnung und rufen Sie im Notfall immer die Polizei unter der Notrufnummer 110 an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell