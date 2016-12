POL-DA: Mörfelden: Nächtlicher Einbruch in Getränkemarkt scheitert

Mörfelden-Walldorf (ots) - Gescheitert sind Kriminelle in der Nacht zum Freitag (23.11.) mit ihrem Versuch in einen Getränkemarkt in der Gerauer Straße einzubrechen. Die Täter versuchten vergeblich die Eingangstür des Marktes aufzuhebeln und die Scheibe der Tür einzuschlagen. Sie suchten anschließend ohne Beute unverrichteter Dinge das Weite. Durch das rabiate Vorgehen verursachten die ungebetenen Besucher allerdings einen Schaden in Höhe von rund 2000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Mörfelden-Walldorf unter der Telefonnummer 06105/40060.

