POL-DA: Rüsselsheim: Maskierte Täter überfallen Cafe/Wer kann Hinweise geben?

Rüsselsheim (ots) - Zwei maskierte Täter betraten am Donnerstag (22.12.) gegen 16.10 Uhr ein Cafe in der Waldstraße, bedrohten einen Angestellten und anwesende Gäste mit einem Messer und ließen anschließend aus der Kasse im Thekenbereich eine vermutlich leere Kellnergeldbörse mitgehen. Die beiden Kriminellen flüchteten nach der Tat in Richtung Bahnhof. Die Männer sind 1,80-1,85 Meter groß und schlank. Einer der Täter führte ein Messer bei sich. Die Flüchtigen trugen Kapuzenjacken und Handschuhe. Einer von ihnen war mit einer hellblauen oder hellgrauen Jeans bekleidet. Die Polizei fahndete sofort mit mehreren Streifen nach dem Duo. Die Suche nach den flüchtigen Tätern dauert derzeit an. Die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 10) hat die Ermittlungen in dem Fall übernommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06142/6960.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell