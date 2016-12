POL-DA: Pfungstadt: Kellerbrand/Ursache: Technischer Defekt am Trockner?

Pfungstadt (ots) - Vermutlich ein technischer Defekt an einem Wäschetrockner im Keller eines Hauses in der Auerbacher Straße machte am Donnerstag (22.12.) gegen 15.40 Uhr den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Pfungstadt erforderlich. Die Brandbekämpfer hatten die Flammen rasch unter Kontrolle. Es entstand kein Gebäudeschaden, lediglich Wände und Decken im Keller wurden verrußt. Zwei Hausbewohner, eine 58 Jahre alte Frau und ihr 60 -jähriger Ehemann, kamen vorsorglich, wegen Verdacht auf Rauchgasintoxikation, ins Krankenhaus. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell