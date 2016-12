POL-DA: Zwingenberg: Audi A6 gestohlen (HP-AX 31)

Zwingenberg (ots) - Auf einen Audi A6 hatten es Diebe in der Nacht zum Donnerstag (22.12.) im Zwingenberger Stadtteil Rodau abgesehen. Gegen 7 Uhr am Morgen bemerkten Zeugen in der Gartenstraße den Diebstahl des schwarzen Audi Avants mit dem amtlichen Kennzeichen HP-AX 31. Das Auto war gegen 16 Uhr am Vortag in einem dortigen Carport abgestellt worden. Ob ein Tatzusammenhang mit einem gleichgelagerten Fall in Riedstadt besteht, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder dem Verbleib des Wagens haben, werden gebeten, sich mit dem Kommissariat 21/22 in Verbindung zu setzen (06252/706-0).

