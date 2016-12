POL-DA: Griesheim: Autos beschädigt, Zeugen gesucht

Griesheim (ots) - Am Donnerstagmorgen (22.12.2016) haben zwei Autofahrer an ihren Fahrzeugen Beschädigungen bemerkt und die Polizei verständigt.

Bei einem blauen BMW, der seit Dienstagnachmittag (20.12.2016) in der Berliner Straße geparkt war, hat ein bislang unbekannter Täter bereits zum wiederholten Mal, alle vier Reifen zerstochen. In der Friedrich-Ebert-Straße wurde ein schwarzer Opel Signum in der Nacht zum Donnerstag angegangen. Ein Unbekannter hat sowohl einen Reifen beschädigt als auch den Lack des Autos an einer Tür und auf der Motorhaube zerkratzt.

In beiden Fällen ermitteln die Beamte der Polizeistation Griesheim wegen Sachbeschädigung und suchen Zeugen, die Hinweise zu den Verursacher geben können (06155 / 8385-0).

