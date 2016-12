POL-DA: Dieburg: Zeugenaufruf der Polizei / Wer hat am Samstagnachmittag am Bahnhof eine Auseinandersetzung beobachtet und/oder ist eingeschritten?

Dieburg (ots) - Für den Fortgang der Ermittlungen in einem Strafverfahren wegen Verdacht des Raubes suchen die Beamten des Kommissariats 35 der Kriminalpolizei in Darmstadt dringend weitere Zeugen.

Nach bisherigen Ermittlungen hatte sich ein Arbeitsvermittler am Samstagnachmittag (17.12.2016) mit vier Arbeitern im Bereich des Dieburger Bahnhofs getroffen. Hintergrund des Treffens sollen Lohnforderungen gewesen sein. Im Zuge des Treffens kam es zu einer verbalen und körperlichen Auseinandersetzung, bei der dem Vermittler gewaltsam sein mitgeführtes Geld abgenommen wurde. Die vier Tatverdächtigen im Alter zwischen 26 und 30 Jahren konnten zeitnah festgenommen und auch Beute sichergestellt werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt wurden drei der Männer wegen Fluchtgefahr dem Haftrichter vorgeführt und befinden sich in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen dauern an.

In diesem Zusammenhang suchen die Ermittler weitere Zeugen, die am Samstagnachmittag gegen 16.30 Uhr im Bereich des Dieburger Bahnhofes eine verbale oder körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei oder mehr Personen wahrgenommen haben und/oder sogar unterstützend tätig geworden sind, um zu helfen oder die Flüchtenden aufzuhalten. Diese Personen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151 / 969-0 mit dem Kommissariat 35 der Kriminalpolizei in Darmstadt in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell