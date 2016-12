POL-DA: Mörfelden-Walldorf: 16-Jähriger hat über 40 Gramm Marihuana im Rucksack

Mörfelden-Walldorf (ots) - Einen 16-jährigen Jugendlichen kontrollierten Beamte der Polizeistation Mörfelden-Walldorf am Mittwochvormittag (21.12.) in der Nordendstraße. In seinem Rucksack fanden die Ordnungshüter anschließend über 40 Gramm Marihuana in einer Plastikdose. Es wurde von der Polizei sichergestellt. Sein 18-jähriger Begleiter händigte den Polizisten im Rahmen der weiteren Ermittlungen zudem eine Kleinstmenge der Droge aus. Das Duo wurde vorläufig festgenommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen zunächst wieder auf freien Fuß gesetzt. Die beiden erwarten nun Ermittlungsverfahren wegen Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell