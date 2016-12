POL-DA: Darmstadt: Junge Randalierer von Zivilfahndern gestellt

Darmstadt (ots) - Nachdem am frühen Donnerstagmorgen (22.12.2016) gleich mehrere Mitteilungen über Randalierer im Rhönring und der Heinheimer Straße bei der Polizei eingegangen waren, konnten Zivilfahnder zwei Tatverdächtige festnehmen. Im Rahmen der Fahndung beobachtete die Streife die beiden Jugendlichen, wie sie gerade dabei waren, eine Gartenbeleuchtung in der Bad-Nauheimer-Straße auszutreten. Weiterhin hatte ein Zeuge beobachtet, wie einer der festgenommenen Jugendlichen bei seinem Auto einen Außenspiegel abgetreten hatte. Im Zuge der weiteren Ermittlungen konnten in den betroffenen Straßen noch weitere Autos mit abgetretenen Außenspiegeln festgestellt werden. Der Gesamtschaden dürfte über 1.500,- Euro betragen. Gegen die jungen Männer im Alter von 16 Jahren wurde Anzeige wegen Sachbeschädigung erstattet. Die Ermittlungen dauern an. Weitere Geschädigte und auch Zeugen werden gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe Darmstadt City unter der Rufnummer 06151 / 969-0 zu melden.

