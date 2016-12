POL-DA: Ober-Ramstadt: Trickdieb in der Apotheke und im Supermarkt / Zeugen gesucht

Ober-Ramstadt (ots) - Ein findiger Dieb hat am Mittwoch (21.12.2016) in einer Apotheke 200,- Euro ergaunert. Der überaus freundliche Mann betrat gegen 14.00 Uhr eine Apotheke in der Darmstädter Straße. Dort bat er in englischer Sprache darum, dass er gerne kleine Geldscheine in 50,- Euro gewechselt hätte, da er deutsche Scheine sammeln würde. Auf der Suche nach entsprechenden Scheinen gelang es dem Gauner, unbemerkt vier 50-Euro-Scheine zu entwenden. Als der Mann den Verkaufsraum verlassen hatte und der arglose Apotheker die Kasse überprüfte, stellte er das Fehlen von 200,- Euro fest. Zu diesem Zeitpunkt fehlte von dem Trickdieb bereits jede Spur. Im Zuge der Ermittlungen wurde bekannt, dass der gleiche Täter auch in einem nahegelegenen Supermarkt mit der gleichen Masche sein Glück versuchte, dort allerding keinen Erfolg hatte. Der Mann wird zwischen 30 und 40 Jahren alt und zwischen 1,60 und 1,75 Metern groß beschrieben. Er hat ein länglich ovales Gesicht und schwarze kurze Haare. Zur Tatzeit war er mit einem dunklen Mantel bekleidet. Das Kommissariat 24 der Kriminalpolizei ermittelt in dem Fall und sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können (06151 / 969-0).

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell