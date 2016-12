POL-DA: Mossautal: Diebe brechen in Vereinsheim ein

Mossautal (ots) - Vermutlich in der Nacht zum Mittwoch (21.12.) sind bislang noch unbekannte Täter in ein Vereinsheim in der Güttersbacher Straße eingebrochen. Durch eine aufgehebelte Tür gelangten die Kriminellen in den Gastraum, wo sie rund 100 Euro aus einer Geldkassette entwendeten. Weitere Versuche, in angrenzende Räumlichkeiten zu gelangen, schlugen fehl. Der entstandene Sachschaden wird jedoch auf rund 2.000 Euro geschätzt. Hinweise nehmen die Beamten des Kommissariats 21/22 unter der Rufnummer 06062/953-0 entgegen.

