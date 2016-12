POL-DA: Rüsselsheim: Einbruch "An der Festung"/Geld und Schmuck erbeutet

Rüsselsheim (ots) - In das Visier von Kriminellen geriet am Mittwoch (21.12.) gegen 18.00 Uhr ein Einfamilienhaus "An der Festung". Durch ein Fenster verschafften sich die Täter Zutritt in die Räumlichkeiten und begaben sich dort auf die Suche nach Wertgegenständen. Ihnen fielen hierbei Geld und diverser Schmuck in die Hände. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960.

