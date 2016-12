POL-DA: Bischofsheim: Einbrecher verwüsten Wohnung

Bischofsheim (ots) - In eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus "Am Himmelspfad" drangen Kriminelle am Mittwoch (21.12.) zwischen 13.00 Uhr und 16.30 Uhr gewaltsam ein. Anschließend verwüsteten die Täter die Räumlichkeiten, indem sie den Fernseher umwarfen und den Inhalt eines Kühlschranks auf dem Fußboden verteilten. Ihnen fielen zudem mehrere hundert Euro bei der Straftat in die Hände. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960 in Verbindung zu setzen.

