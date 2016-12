POL-DA: Lorsch: Trickdiebe stehlen Geldbörse / Polizei sucht Zeugen

Lorsch (ots) - Zwei bislang noch unbekannte Täter haben am Mittwochvormittag (21.12.) eine 54 Jahre alte Frau bestohlen und eine Geldbörse erbeutet. Gegen 10.50 Uhr wurde die Lorscherin vor einem Bekleidungsgeschäft in der Bahnhofstraße von einem Komplizen in ein Gespräch verwickelt. Die Ablenkung nutzte ein Mittäter, betrat das Geschäft und entwendete die dort abgelegte Geldbörse der 54-Jährigen, in der sich ein wenig Bargeld sowie persönliche Dokumente befanden. Mit ihrer Beute flüchtete das Duo anschließend unerkannt. Der Wortführer war zwischen 40 und 50 Jahre alt, circa 1,85 Meter groß und schlank. Er hatte ein schmales Gesicht, laut Zeugin einen leichten "Stoppelbart" und trug eine Brille mit schwarzem Gestell. Bekleidet war er mit einem blauen Trenchcoat. Zeugen, denen er oder sein Komplize aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit der Polizei in Heppenheim in Verbindung zu setzen (06252/706-0).

