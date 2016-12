POL-DA: Michelstadt: Unbekannte flüchten nach versuchtem Einbruch

Michelstadt (ots) - Mindesten zwei noch unbekannte Täter haben nach einem gescheiterten Einbruch am frühen Donnerstagmorgen (22.12.) die Flucht ergriffen. Ein Zeuge vernahm gegen 2 Uhr Einbruchsgeräusche aus Richtung eines Gasthofes in der Wilhelm-Leuschner-Straße im Stadtteil Vielbrunn und sah zwei Unbekannte wegrennen. Durch die alarmierten Beamten konnten Hebelspuren an einem Fenster entdeckt werden. Ein Täter war circa 1,80 Meter groß, schlank und trug dunkle Kleidung. Zeugen, denen in der Nacht verdächtige Personen im Umkreis aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06062/953-0.

