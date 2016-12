POL-DA: Pfungstadt: Einbruch in Kindergarten / Zeugen gesucht

Pfungstadt (ots) - Der Kindergarten in der Ostendstraße war in der Nacht zum Mittwoch (21.12.2016) bereits zum wiederholten Mal das Ziel von Dieben. Nach ersten Feststellungen hatten die Kriminellen eine Tür aufgebrochen, um in die Räume zu kommen. In einem Büro suchten die Täter nach Wertgegenständen und durchwühlten hierbei Schränke und Schubladen. Bei ihrer Suche fanden sie eine Geldbörse mit wenigen Euro. Ob sie noch weitere Wertsachen gefunden haben, steht noch nicht fest. Die Beamten der Polizeistation Pfungstadt haben die Ermittlungen zu den bislang unbekannten Tätern aufgenommen und bitten unter der Rufnummer 06157 / 9509-0 um Zeugenhinweise.

