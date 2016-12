POL-DA: Reinheim-Spachbrücken: Brand geht glimpflich aus

Reinheim (ots) - Glimpflich ist ein Brand in einem Wohnhaus in der Georg-Büchner-Straße am Mittwochvormittag (21.12.2016) ausgegangen. Gegen 11.15 Uhr kam der Hauseigentümer in das leerstehende Einfamilienhaus, das zurzeit renoviert wird. Beim Betreten stellte er starken Rauch fest. Sofort alarmierte der Mann die Feuerwehr. Diese konnte den Brandherd im Keller des Hauses lokalisieren und löschen bevor größerer Schaden entstand. Personen wurden nicht verletzt. Nach ersten Ermittlungen dürfte ein technischer Defekt an der Heizungsanlage den Brand verursacht haben. Die Schadenhöhe wird auf 20.000,- und 30.000,- Euro geschätzt.

