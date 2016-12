POL-DA: Alsbach-Hähnlein: Einbrecher überrascht / Wer kann Hinweise geben?

Alsbach-Hähnlein (ots) - Gerade noch rechtzeitig ist ein Bewohner eines Einfamilienhauses in der Straße "Auf der Bach" am Mittwochvormittag (21.12.2016) nach Hause gekommen. Ein Einbrecher war genau in dem Moment, als der Bewohner die Küche des Hauses betrat, dabei, das Fenster aufzuhebeln. Sofort ließ der Kriminelle von seinem Vorhaben ab und ergriff die Flucht in Richtung des angrenzenden Feldes. Sein Brecheisen ließ er dabei im Fensterrahmen stecken. Trotz einer sofortigen Fahndung der Polizei konnte der Täter entkommen.

In diesem Zusammenhang konnte eine Zeugin zwei Männer beobachten, die zu einem am Feldrand in der Annastraße geparkten Auto rannten und schnell davon gefahren sind. Aufgrund der Tatortnähe ist nicht auszuschließen, dass es sich um den Einbrecher und einen möglichen Komplizen handelt. Die Männer werden als 25 Jahre alt beschrieben. Einer ist circa 1,75 Meter groß, schlank und hat einen Vollbart. Er trug eine dunkelblaue Hose und eine dunkelblauen Parker mit Fellkapuze. Der andere war mit einer Jogginghose bekleidet und hatte eine Kapuze ins Gesicht gezogen.

Das Kommissariat 21/22 der Kriminalpolizei ermittelt in dem Fall. Zeugen, die weitere Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151 / 969-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell